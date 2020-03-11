IN COURT: 57 people listed to appear in Biloela today
EACH month, a number of people appear in Biloela court on a range of different charges and matters.
Here is a list of everyone who has been listed to appear in court today, March 11 from 8.30am.
Biloela Magistrates Court
Annetts, Sophie Leigh
Baimu, Martin Mayora, Mr
Brady, Travis Scott
Campbell, Sarah Louise
Carter, Shane Anthony
Chalmers, Nathan Rawiri
Donnelly, Simon James
Driessens, Mandy Elizabeth
Dynevor, Lucas Charles Morris Vincent Jarrod
Eglington, Matthew David
Freeman, Jack Paul Arnold, Mr
Geia, Naomi Jess
Gellwiler, Shannon Leo
Glover, Daniel Graham Douglas, Mr
Grabyn, Christopher Ray
Hamilton, Dakota Ami-Cree
Harding, Sharna Rebecca
Harrington, Reece William
Haynes, Nicole Faye
Jackson, Jesse John
Jaraminas, Leeann Tracy, Miss
Jaraminas, Tamikah Maree, Miss
Knezevic, Richard Marc, Mr
Kohl, Larissa Jean
Lappin, Zacharia Ty
Lee, Mathew John
Lewis, Peter Charles
Lowther, Justin Graham
Macfarlane, Jayde, Miss
Matthews, Dean Anthony
Miller, Paul James, Mr
Morrison, Vaughan David, Mr
Norris, Melissa Anne
Olen, William Jaden, Mr
Oneil, Kylie Lyn
Phillips, Christy Lee, Miss
Pitman, Jason Karl Arnold, Mr
Rhook, David Francis
Roberts, Amber Rose
Rose, Aussie Stan Lewis, Mr
Rosenkranz, Simon Dieter
Shaw, Jarred Michael John, Mr
Simper, Michael John
Smith, Jase Colin
Solomon, Earl Kabay
Stanley, Harley Gordon, Mr
Tanskanen, Alison Ruth, Mrs
Tarry, Ronald Eric
Tarry, William Lewis
Teamo, Michael Terai, Mr
Thompson, Andrew John, Mr
Tiers, Dennis James
Walker, David Henry
Waqa, Melikiseteki Tekani A Fowler
White, Harold John, Mr
Wooler, Shane Michael Clifford
Young, Wayne Karl, Mr